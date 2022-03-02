Кемерово, , 05:09 — REGNUM В Кемерове на сорванные частным перевозчиком графики маршрутного такси 40 т вышли муниципальные автобусы большой вместимости. Об этом сегодня, 2 марта, в своём телеграм-канале сообщил мэр города Илья Середюк.

Транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

«Такое решение принято в связи с тем, что в последнее время перевозчик систематически нарушал графики выхода автобусов на линию. В соответствии с муниципальным контрактом на маршруте должны работать 10 единиц транспорта. Сейчас — всего одна, — уточнил он. — Пока на маршрут с аншлагом 40 т вышли четыре муниципальных автобуса».

Середюк отметил, что к допустившему срыв рейсов перевозчику будут применены меры.