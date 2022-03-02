Берлин, 2 марта, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Поддержание диалога и «разумных отношений» с Россией считает необходимым премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Соответствующее заявление политик сделал 1 марта в эфире телерадиостанции MDR.

Ministerpraesident.sachsen.de Михаэль Кречмер

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Кречмер отметил, что для наступления мира и «прекращения катастрофы» следует выбирать слова в адрес России, и не разжигать конфликт. По мнению Кречмера, Германия ещё долгие годы будет зависима от поставок российского газа и поэтому ей не стоит позволять «загонять себя в угол» тем странам, у которых такой зависимости нет.

Премьер-министр Саксонии пояснил, что связь с Россией очень важна для Германии и у него вызывают беспокойство те люди, которые придерживаются противоположного мнения.

«Я говорю совершенно четко — нам с Россией жить. Мы будем жить в мире, только если мы будем жить в мире с Россией», — добавил Кречмер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию вернуться на дипломатический путь решения конфликта на Украине.