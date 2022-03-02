Балтийск, Калининградская область, , 04:53 — REGNUM Соединения противовоздушной обороны Балтийского флота (БФ) провели плановые учения по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

С-400 © ИА REGNUM

Прикрытие наземных объектов и инфраструктуры флота от ударов авиации условного противника обеспечивали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь С-1».

В роли условного противника, совершавшего налёт на охраняемый район во всём диапазоне высот и скоростей, выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27 и Су-30СМ, а также вертолёты Ка-27, Ми-24 и Ми-8.

пресс-служба ЗВО «В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и уничтожены при входе в зону поражения комплексов. В ходе отражения удара боевые расчёты произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям условного противника, представленным морской авиацией флота».

В учениях было задействовано около 200 военнослужащих, порядка 20 единиц военной и специальной техники, а также более десяти самолётов и вертолётов морской авиации БФ.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи нескольких атомных подводных лодок из состава Северного флота в штормовую погоду проводят учения в Баренцевом море.

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