Женева, Швейцария, , 04:40 — REGNUM На 16% снизилось число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире и на 10% сократилось число летальных исходов от последствий COVID-19, по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные сообщила 2 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своём еженедельном бюллетене.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По данным ВОЗ, в период с 21 по 27 февраля в организацию поступила информация о 10 776 582 новых случаях заражения коронавирусом и 60 155 случаях летального исхода. По сравнению с предыдущей неделей показатели уменьшились: смертность на 10%, число новых случаев заражения на 16%.

Самое большое число инфицированных за неделю зарегистрировано в Германии (1 119 632 случая). На втором месте Республика Корея (1 032 008 случаев), затем Россия (920 697 случаев), Турция (541 259) и замыкает пятёрку стран Бразилия (519 785 случаев). Больше всего умерших от последствий заболевания COVID-19 за неделю зарегистрировано в США (13 663). На втором месте в этом списке Россия (5 427), затем Бразилия (4 361), Мексика (2 027) и Турция (1 838).По состоянию на 19:53 мск 1 марта ВОЗ получены данные о 435 626 514 новых случаях заражения и 5 952 215 умерших. За сутки зарегистрировано 1 200 287 случаев инфицирования коронавирусом, случаев летальных исходов в мире зафиксировано 7 082.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала пандемии коронавируса в КНДР 56 227 человек сдали тест на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Число сдавших тест на коронавирус в КНДР превысило 56 тыс. человек — ВОЗ