Тегеран, 2 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. 1 марта посол Ирана в Москве Казем Джалали встретился с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) и связям с гражданами России за рубежом Константином Федоровичем Затулиным. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посол Ирана в Москве Казем Джалали

Во время встречи в Москве обе стороны обсудили расширение сотрудничества между Институтом политических и международных исследований министерства иностранных дел Ирана (IPIS) и российскими аналитическими центрами.

«На этой встрече мы говорили о региональных событиях и расширении сотрудничества между ИИС Ирана и аналитическим центром, возглавляемым Затулиным», — написал Джалали в своем аккаунте в Facebook.

Аналитический центр СНГ является ведущим аналитическим центром России. Он был основан в 1996 году. Целью неправительственного аналитического центра является изучение вопросов, связанных с ближним зарубежьем, а также научная поддержка российских интересов в странах СНГ.