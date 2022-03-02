Тегеран, 2 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 1 марта старший советник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Стороны обсудили двусторонние связи, предстоящие переговоры в рамках Астанинского процесса и переговоры в Женеве по ситуации в Сирии, а также региональные и международные события, включая кризис на Украине.

Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию в Сирии, также встретился с сирийским министром иностранных дел. В ходе встречи он подчеркнул, что Иран попытается оказать содействие межсирийским переговоры, возвращению перемещенных сирийцев и восстановлению дружественной страны.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад поблагодарил Иран за поддержку сирийского народа и правительства в экономической и политической сферах.

Он отметил, что враги сирийского народа хотят добиться с помощью санкций и политической борьбы того, чего они не смогли достичь военными методами.