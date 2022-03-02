Тегеран, 2 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 1 марта президент Иранского общества Красного полумесяца заявил, что Иран предлагает различные виды услуг беженцам, несмотря на санкции, введенные в отношении страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Выступая на Конференции по гуманитарному лидерству, Пир-Хоссейн Куливанд заявил, что Иран находится в критическом регионе с точки зрения перемещения населения, беженцев и иммигрантов.

«Иран является местом иммиграции из-за общих убеждений и культуры с соседними странами, а также отличных возможностей для проживания. Страна постоянно занимается проблемой беженцев и иммиграции», — отметил Куливанд.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Иране проживает более четырех миллионов беженцев, и им были оказаны различные услуги, несмотря на пандемию коронавируса и санкции, введенные против Исламской Республики.

Президент организации также заявил, что Красный полумесяц сыграл ключевую роль в поддержке беженцев и иммигрантов, особенно посредством вакцинации во время пандемии.

Он отметил, что санкции привели к ограничению доступа к международной гуманитарной помощи, что повлияло на процесс оказания поддержки беженцам.

Куливанд также призвал всех лидеров на конференции помочь снять санкции.