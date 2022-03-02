Харьков, Украина, 2 марта, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине были эвакуированы из Харькова в Днепропетровск и ожидают дальнейшего выезда из страны. Об этом 2 марта сказано в ежедневном отчёте миссии, опубликованном пресс-службой организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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Мониторинговые команды из патрульных центров в Донецке и Луганске были эвакуированы 1 марта, команда по мониторингу, базирующаяся в Харькове, была переведена в Днепропетровск и в настоящее время ожидает дальнейшего выезда из страны.

Мониторинговая команда в Херсоне находится в укрытии, в связи с непрекращающимися боевыми действиями, включая обстрелы и боевые столкновения. Команда миссии проводит динамическую оценку рисков безопасности с целью организации «окна» для эвакуации сотрудников миссии из города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия уведомила миссию ОБСЕ в намерении довести до конца спецоперацию на Украине.