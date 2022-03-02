Тегеран, , 07:53 — REGNUM 1 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН по Йемену и ее риторика будут иметь негативные последствия для мира и еще больше оттолкнут позиции вовлеченных сторон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

В заявлении Хатибзаде описал резолюцию как находящуюся под влиянием политических соображений и лобби вторгшейся коалиции, а также противоречащую продолжающимся усилиям по возобновлению политического процесса.

Он отметил, что в Совете Безопасности существуют предвзятые взгляды на реалии в Йемене, возглавляемые главными сторонниками вторжения в Йемен, которые не только не привели к деэскалации, но и привели к «худшей человеческой трагедии века».

Хатибзаде подчеркнул, что в результате игнорирования преступлений коалиции в Йемене и отстранения Совета Безопасности от своих неотъемлемых обязанностей «мы стали свидетелями серьезного систематического нарушения международного гуманитарного права, убийства невинных, масштабного разрушения гражданской инфраструктуры и незаконной блокады морских портов и аэропортов в Йемене».