Красноярск, 2 марта, 2022, 04:12 — ИА Регнум. В среду, 2 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Первый день весны

В 08:00 на Театральной площади было — 6 °C.

Ночью со 2 на 3 марта ожидается до −12… −9 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость юго-западного, западного ветра 5−10 м/с, на порывах 13−18 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В четверг, 3 марта, в Красноярске до −8… −6 °C, облачно, снег. Ночью — до −9… −7 °C, без осадков.

В пятницу, 4 марта, в Красноярске ожидается до −5… −2 °C днём и до −6… −4 °C ночью. Облачно, днём небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

2−4 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.