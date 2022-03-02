Кемерово, 2 марта, 2022, 04:23 — ИА Регнум. В общественном транспорте Кемерова начали действовать проездные на сутки и неделю. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Илья Середюк.

Kanash-info.ru Оплата проезда в транспорте

«Абонементами на месяц пассажиры общественного транспорта пользуются ещё с 1 февраля», — уточнил глава муниципалитета.

По данным управления единого заказчика транспортных услуг, проездной активно покупают владельцы транспортных карт школьника, учащегося и пенсионера.