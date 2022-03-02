Тегеран, 2 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. 1 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 064, причем 226 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Еще 226 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 137 064», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 9 312 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1701 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 665 702 пациента из общего числа 7 060 741 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 4027 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 62 903 145 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 529 712 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.