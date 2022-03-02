Тегеран, , 10:09 — REGNUM 1 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назвал Украину жертвой кризисной политики США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

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Верховный лидер выступил с речью, обращаясь к иранцам и мусульманам всего мира по случаю праздника Ид аль-Мабат.

Он отметил: «Решение любого кризиса возможно только в том случае, если будет выявлена первопричина. Корнем кризиса на Украине является политика США».

В другом месте своего выступления аятолла назвал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «домашней собачкой» США и подчеркнул тот факт, что США довели Украину до ужасающего кризиса.

«США затащили Украину туда, где она сейчас находится. Вмешиваясь во внутренние дела, создавая цветные революции, свергая одно правительство и приводя к власти другое, США втянули Украину в текущую ситуацию», — заявил Верховный лидер.

«Ситуация на Украине преподносит два важных урока. Правительства, которые полагаются на США и Европу, должны знать, что их поддержка — это мираж, а не реальность. Сегодняшняя Украина — это вчерашний Афганистан. Президенты обеих стран заявили, что они полагаются на правительства США и Запада, но их оставили одних», — сообщил Верховный лидер.