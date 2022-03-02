Тегеран, 2 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 1 марта командующий военно-воздушными силами Исламской Республики заявил, что ВВС Ирана готовы поделиться опытом с Пакистаном во всех военных областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Бригадный генерал Хамид Вахеди во время эксклюзивного интервью Mehr News на третий день официального визита в Пакистан заявил, что во время важной встречи его пакистанский коллега выразил желание еще больше укреплять отношения с Исламской Республикой в оборонном секторе.

«Мы будем приветствовать любое расширение отношений с Пакистаном, потому что это лишь стабилизирует безопасность двух стран», — отметил он.

Вахеди выразил надежду, что укрепление связей между Ираном и Пакистаном приведет к дальнейшему подъему двух стран, особенно в военной области.

Хамид Вахеди также заявил: «К счастью, за последние 43 года ВВС Ирана добились значительного прогресса. Санкции стали благословением для страны и помогли ей встать на ноги».

Он подчеркнул, что военно-воздушные силы Ирана полагаются на собственные силы и, воспользовавшись этим достижением, могут расширить свое сотрудничество с братским Пакистаном.