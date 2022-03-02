Тегеран, , 09:04 — REGNUM 1 марта министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили в ходе своего визита в Ливан на отдельных встречах с президентом Ливана, спикером парламента и премьер-министром заявил, что у иранское правительство реализует широкие программы по расширению культурных региональных взаимодействий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эсмаили заявил на своих встречах с президентом Мишелем Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Азми Микати, что Иран и Ливан имеют давние культурные связи.

«Ливан, благодаря многолетней дружбе с Ираном и его культурным и цивилизационным отношениям с нашей страной, является первым пунктом назначения нашей культурной дипломатии», — отметил он, подчеркнув, что иранские и ливанские деятели оказали большое влияние на два братских и дружественных народа, способствуя культурному единству.

Эсмаили также упомянул о проведении Недели культуры в Ливане, заявив: «Это важное событие может открыть новую главу в наших двусторонних культурных связях».

Министр культуры Ирана далее подчеркнул, что усилия, предпринятые министром культуры Ливана для проведения Недели культуры, заслуживают похвалы.

«Аналогичное мероприятие будет проведено в Иране в присутствии ливанских деятелей культуры», — заявил он.