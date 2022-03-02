Тегеран, 2 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 1 марта старший советник министра иностранных дел Ирана Али Асгар Хаджи заявил, что страна стоит на стороне сирийского правительства и нации. Он также отметил, что меры некоторых стран по изоляции Сирии потерпели полное поражение. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

קרלוס הגדול Иран и Сирия на карте мира

Хаджи, который отправился в Дамаск во главе иранской делегации, сделал этот комментарий на встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

Хаджи и Микдад на встрече обменялись мнениями о дальнейшем расширении двусторонних связей, последних событиях в Сирии, событиях на Украине и продолжении консультаций в Астане.

Хаджи отметил, что Исламская Республика Иран в соответствии с укреплением национального межсирийского диалога окажет всеобъемлющую помощь дружественной Сирии.

Микдад, со своей стороны, высоко оценил усилия, предпринятые Ираном в поддержку сирийского правительства и нации в экономической и политической областях.

Он далее подтвердил, что, учитывая стратегические отношения между Исламской Республикой Иран и Сирией, консультации между высокопоставленными должностными лицами двух стран будут продолжаться в поворотные моменты региональных событий.

«Враги сирийской нации пытаются добиться того, чего им не удалось добиться, путем военного вмешательства, на политической арене и путем введения санкций», — заявил сирийский представитель.