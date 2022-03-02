Тегеран, , 10:10 — REGNUM 1 марта министерство иностранных дел Ирана отвергло ложные заявления о закрытии посольства Исламской Республики в Киеве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Управление по связям с общественностью министерства иностранных дел Ирана опровергло ложную новость о закрытии иранского посольства в Киеве.

В отчете также отмечалось, что посольство продолжает оказывать свои услуги и следит за условиями пребывания оставшихся граждан Ирана на Украине.

Министерство иностранных дел также объявило о запуске первого рейса Тегеран—Варшава, который доставит домой первую группу иранцев, проживающих на Украине.

Ранее генеральный директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air заявил: «Аэробус 330 авиакомпании Iran Air, рейс 3513, через несколько часов заберет иранских студентов и жителей Украины в Международном аэропорту Варшавы».