Токио, 2 марта, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Производственную деятельность на всех своих предприятиях в Японии возобновил японский автомобильный концерн Toyota Motor, 2 марта сообщается на сайте компании.

dion gillard Эмблема Toyota

Пресс-служба организации принесла извинения клиентам, поставщикам и другим заинтересованным сторонам из-за неожиданной приостановки выпуска автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта агентство Kyodo распространила информацию о том, что остановка заводов Toyota в Японии отразится на производстве примерно 13 тысяч машин.