Тегеран, , 07:53 — REGNUM 1 марта генеральный директор по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air заявил, что первый рейс для возвращения иранцев из Польши благополучно вылетел из Тегерана в Варшаву. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Airbus авиакомпании Iran Air Aero Icarus

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Хоссейн Джахани сообщил агентству IRNA, что самолет Airbus авиакомпании Iran Air вылетел в Варшаву, чтобы забрать на родину иранцев, которые отправились с Украины в Польшу.

«Аэробус 330 авиакомпании Iran Air, рейс 3513, через несколько часов заберет иранских студентов и жителей Украины в Международном аэропорту Варшавы», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что необходимо использовать все возможности для безопасного выезда иранцев, проживающих на Украине.

Он отметил, что ни один запрос, сделанный каким-либо гражданином Ирана, не должен оставаться без ответа ни при каких условиях.