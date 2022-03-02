Тбилиси, , 04:03 — REGNUM Известная в СССР исполнительница русских романсов Нани Брегвадзе выступила 1 марта на своей странице в «Фейсбуке» с резкими антироссийскими заявлениями.

Нани Брегвадзе Okras

«Мои дорогие, любимые украинцы! Вы являетесь примером героизма для всего мира! Вы показали каждому из нас, как любить и защищать свою страну от агрессоров. У нас есть общий враг, и это — Россия Путина. Сегодня вы сражаетесь за нас и за весь мир! Грузины молятся за вас, и мы на вашей стороне. Слава Украине, героям слава!» — написала Брегвадзе.