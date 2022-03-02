Тегеран, 2 марта 2022, 10:06 — REGNUM 1 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что необходимо использовать все возможности для безопасного выезда иранцев, проживающих на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
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Министерство иностранных дел Ирана приняло некоторые меры после начала массированной российской военной операции по вопросам, связанным с иранцами, проживающими и обучающимися в этой стране.
Во второй виртуальной встрече под председательством Амирабдоллахиана приняли участие официальные лица министерства иностранных дел, а также послы в Белоруссии, Румынии, Австрии, Турции и Польше.
Амирабдоллахиан на встрече рассмотрел шаги, предпринятые для перевода иранцев из Украины, выслушал доклады послов и подчеркнул необходимость усиления работы посольств Ирана, чтобы убедиться в безопасности и здоровье иранцев.
Министр иностранных дел подчеркнул, что необходимо изучить все возможные варианты оказания помощи посольствам, предоставляющим помощь, в этом национальном движении, включая круглосуточные центры реагирования при посольствах Исламской Республики.
Он отметил, что ни один запрос, сделанный каким-либо гражданином Ирана, не должен оставаться без ответа ни при каких условиях.