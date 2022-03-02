Брюссель, 2 марта, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Перспективы принятия Украины в Евросоюз обсудят лидеры стран альянса на саммите, который состоится 10−11 марта в Париже. Об этом 1 марта сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

Ожидается, что постоянные представители стран-членов ЕС попросят Еврокомиссию, как исполнительный орган альянса, рассмотреть вопрос о возможном принятии Украины в блок.

Стоит отметить, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что для рассмотрения заявки Киева на членство в Евросоюз нужно добиться прекращения огня на территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский направил в ЕС обращение с просьбой принять страну в альянс. Просьба была поддержана главами МИД Евросоюза.