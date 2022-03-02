Нью-Йорк, США, 2 марта, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 марта снижением на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Mike Licht Падение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 597,65 пункта (1,76%), до уровня 33 294,95 пункта. S&P 500 подешевел на 67,68 пункта (1,55%), до уровня 4306,26 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 218,94 пункта (1,59%), до уровня 13 532,46 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $10,67 (11,15%), до уровня $106,39 за баррель.

Напомним, 1 марта председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение Минфину РФ направить до одного триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 февраля разнонаправленно.

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