Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 1 марта сообщили пресс-службе организации.

ExxonMobil Mike Mozart

«В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», — сказано в сообщении.

В ExxonMobil также добавили, что компания не будет инвестировать в новые разработки в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация передала о том, что британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает свою деятельность на территории РФ из-за специальной военной операции на Украине.

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