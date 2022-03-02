Вашингтон, 2 марта, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из нефтегазового проекта «Сахалин-1» из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе организации.

Mike Mozart ExxonMobil

«В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», — сказано в сообщении.

В ExxonMobil также добавили, что компания не будет инвестировать в новые разработки в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает свою деятельность на территории РФ из-за специальной военной операции на Украине.