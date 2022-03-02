Вена, 2 марта, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Финансовый регулятор Австрии (FMA) ввел запрет на коммерческую деятельность для дочерней компании Сбербанка Sberbank Europe AG, штаб-квартира которой находится в Вене. Об этом ведомство сообщило 1 марта на своем сайте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

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Такое решение было принято на основании запроса Европейского центрального банка (ECB). FMA запретило банку проводить платежи, а также осуществлять операции и транзакции. Кроме того, для Sberbank Europe AG был назначен внешний аудитор.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта британское министерство финансов ввело санкции против Сбербанка запретив организации обслуживание корреспондентских счетов и проведение клиринговых операций.

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