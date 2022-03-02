Вашингтон, 2 марта, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Воздушное пространство для российских самолётов намерены закрыть Соединённые Штаты. Об этом 2 марта сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По данным издания, решение может быть принято и объявлено в ближайшие 24 часа.

Напомним, первой из стран Запада своё воздушное пространство для российских самолётов закрыла Великобритания. 27 февраля главы МИД Евросоюза одобрили закрытие для российских авиаперевозчиков воздушного пространства всех стран, входящих в сообщество. Кроме того, о закрытии своего воздушного пространства для самолётов России объявила Канада.

В качестве ответной меры Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение не использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в Индию и обратно приняла американская авиакомпания United Airlines.