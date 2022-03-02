Одинцово, Московская область, , 03:33 — REGNUM Торги по продаже муниципального пакета акций телерадиокомпании из Одинцово признаны не состоявшимися, так как ко дню их проведения не поступило ни одной заявки. Пакет из 100% уставного капитала АО «Телерадиокомпания «Одинцово» остался в руках муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской области», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

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«Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок», — уточняется в протоколе.

Напомним, пакет акций планировали продать в соответствии с постановлением главы округа от декабря 2021 года. Начальная цена лота превышала 542 млн рублей.

В активе АО, созданного в 2016 году, — два нежилых помещения в Одинцово. Коллектив телерадиокомпании включает более 100 человек.