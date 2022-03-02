Москва, 2 марта, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Банки не прекращали рассмотрение заявок и выдачу льготных ипотек, в том числе по программе «Дальневосточная ипотека», в регионах ДФО, об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития в телеграм-канале ведомства.

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Отмечается также, что условия по льготным ипотекам на Дальнем Востоке остаются прежними.

«Никаких изменений быть не может», — настаивают в Минвостокразвития.

Ряд СМИ сообщали, что банки прекратили выдавать жителям Дальнего Востока ипотеки по льготным ставкам.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.