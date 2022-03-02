Анадырь, , 03:32 — REGNUM Власти Чукотки смягчили коронавирусные ограничения, меры будут действовать до 31 марта включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В связи с внесёнными изменениями обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 приезжающих перед выходом на работу распространяется только на вахтовых работников организаций Билибинского района. Справку об отрицательном результате теста также теперь не нужно предоставлять и детям перед выходом в детские сады и школы. В случае выявления ученика, у которого по результатам лабораторных исследований подтверждён коронавирус, класс не будут переводить на дистанционное обучение.

Жителям старше 60 лет отменили соблюдение режима самоизоляции и «удалёнку». Кроме того, возобновляется диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого и детского населения, работа клубов и дискотек, а также кафе и баров в ночное время.

Кинотеатры, дома культуры, кружки, секции, клубы, иные развлекательные и досуговые заведения, фитнес‑ и тренажерные залы, бани и сауны по-прежнему могут осуществлять работу при условии заполняемости помещений не более 50% от проектной вместимости.

Сотрудники учреждений и организаций и все посетители за исключением несовершеннолетних должны иметь QR-код либо иной документ, подтверждающий факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесённого заболевания в течение шести месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Новые люди» депутат Госдумы Алексей Нечаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову отменить постановление о QR-кодах и масочный режим.