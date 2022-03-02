Красноярск, 2 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. В тендере с начальной ценой более 3,6 млрд рублей, в рамках которого отбирался подрядчик на строительство жилого комплекса в Лесосибирске (Красноярский край), приняла участие лишь одна компания. С нею и планируется заключить контракт на строительство, передаёт ИА REGNUM.

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В протоколе тендера уточняется, что «на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе была подана одна заявка», поэтому электронный конкурс признается несостоявшимся, но «контракт с участником закупки заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ».

Единственным участником торгов стало ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк», которое ранее фигурировало в судебном споре о расторжении строительного контракта на 1,5 млрд рублей. Застройщик, заявив, что за время действия контракта произошёл рост цен на стройматериалы и оборудование, пытался через суд расторгнуть договор, но первая инстанция требование отклонила.

По итогам тендера, который проводило муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» Лесосибирска, необходимо спроектировать и построить жилой комплекс микрорайона «Юбилейный». Работы планируется завершить в 2024 году. Контракт подписывается почти без бюджетной экономии — на сумму более 3,6 млрд рублей.