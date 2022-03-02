Южно-Сахалинск, , 03:18 — REGNUM Плановые показатели федеральной целевой программы социально-экономического развития Курил будут сокращены в 2022 году. С докладом перед депутатами островного региона выступил замминистра экономического развития Сахалина Сергей Карпенко, сообщило ИА Сах.ком.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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На 2022 год на развитие Курил запланировано потратить 3,134 млрд рублей — 134,9 млн рублей — федеральное финансирование, 2,555 млрд рублей — средства области и ещё 443 млн — внебюджетные средства.

Предполагается, что в программе на 2022 год сократится объём приобретения жилья — с 26,5 тыс. кв. метров до 11 тыс. А вместо трёх спортивных объектов планируется построить ноль.

Карпенко признал, что на Курилах проблемы со строительством жилья и других объектов связанны с отсутствием подрядчиков. Также чиновник сообщил депутатам, что изменились возможности областного бюджета — финансирование уменьшилось и реализация мероприятий приостановлена.

«Федерация забыла про Курилы в части финансирования такого объемного, это самый главный вопрос. Надо готовить обращение в Госдуму в части финансирования целевой курильской программы. Пускай они отказываются, тогда мы будем говорить, что нет у нас федеральной программы, только областная», — сказал депутат Александр Болотников.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Южно-Курильска на личном приёме граждан, который провели помощник прокурора области Лариса Астахова и прокурор района Александр Попов, пожаловались на коммунальщиков и медиков.