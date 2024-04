Вашингтон, 2 марта, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Автор YouTube-канала PrestigeIsKey выпустил ролик, в котором рассказал, как вернул авторам инди-игры Celeste крылатую статуэтку, которую они должны были получить после победы в конкурсе The Game Awards. Об этом 1 марта сообщил портал Engadget.

Иван Шилов ИА REGNUM The Game Awards 2021

В течение пяти последних лет видеоблогер пытался купить копии статуэток The Game Awards, чтобы пополнить домашнюю коллекцию. Недавно он наткнулся в сети на объявление, автор которого утверждал, что продаёт оригинальную статуэтку и что не знает об истории фигурки. PrestigeIsKey решил рискнуть и потратить $375, когда он получил посылку, то понял, что у него в руках находится оригинал.

Он связался со студией Extremely OK Games и спросил, не продавали ли они статуэтку и не теряли ли они её. В ответ разработчики сообщили, что так и не получили награду после завершения церемонии The Game Awards в 2019 году. В результате PrestigeIsKey выслал Extremely OK Games статуэтку, а компания оплатила его расходы и подарила подписанные физический копии Celeste.

Напомним, релиз Celeste состоялся 25 января 2018 года. Сюжет игры рассказывает о приключениях девушки по имени Мэдлин, которая хочет подняться на вершину горы Селеста. В 2018 году проект был удостоена премии The Game Awards в номинации «Наибольшее социальное влияние».