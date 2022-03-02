Москва, , 03:13 — REGNUM Американская корпорация Apple остановила продажу своих товаров и ограничила работу сервисов в России, в том числе и системы мобильных платежей Apple Pay. Об этом 1 марта компания сообщила на своем сайте.

Apple Jared Smith

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В заявлении Apple отмечается, что ранее организация прекратила отгрузку продукции своим дистрибьюторам в РФ. Кроме того, в компании напомнили, что за пределами России в магазине приложений App Store больше нет приложений RT News и Sputnik News.

В корпорации добавили, что в сервисе Apple Maps «в качестве меры безопасности» для граждан Украины отключили показ использованного трафика и информирование о событиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров призвал гендиректора Apple Тима Кука заблокировать доступ к App Store на территории России.

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