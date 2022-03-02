Рим, 2 марта, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Передачу своей доли в газопроводе «Голубой поток», соединяющем Турцию и Россию, рассматривает итальянская энергетическая компания Eni. Об этом сообщает 2 марта агентство ANSA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голубое золото

Указывается, что деятельность концерна Eni в России в настоящее время очень ограничена, совместный проект с «Роснефтью», который был связан с лицензиями на разведку в Арктике, давно был заморожен, так как попал под санкции, введённые в отношении России в 2014 году.

«Что касается совместного паритетного с «Газпромом» участия в газопроводе «Голубой поток», Eni готовит передачу своей доли», — приводит ANSA слова источника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что весь газ, поступивший в европейские подземные хранилища в летний период, уже отобран, ПХГ заполнены на 29,5%.