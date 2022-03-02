Симферополь, , 03:08 — REGNUM Налоговая служба потребовала введения одного из этапов процедуры банкротства в отношении ООО «Черноморская рыбодобывающая компания». Арбитраж Крыма исковое заявление ещё к производству не принял и дату слушания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Рыба Тверскаяобласть.рф

Претензии поданы 24 февраля 2022 года, но сумма долга не сообщается.

В едином госреестре юрлиц предприятие было зарегистрировано в ноябре 2014 года. Директор — Михаил Шевченко, владельцы — московское ООО «Орион» (собственники — Анна Зайцева и Андрей Ковальчук) и ООО «Рыбопромышленная компания» Владимира Воробьева.

Также 7 апреля 2022 года суд рассмотрит претензии регионального министерства имущественных и земельных отношений, которое взыскивает с компании 18 087 027,24 рубля.

Напомним, ранее иски о несостоятельности были поданы к предприятию из Кузбасса — ООО «Машиностроительный завод «ФАЛАР» и производителю пожарного оборудования из Нижегородской области — ПАО «Арзамасский завод «Легмаш».