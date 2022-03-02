Каракас, 2 марта, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала продвижением ненависти к России бойкот несколькими делегациями онлайн-выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Luigino Bracci Делси Родригес

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Делси Родригес «В общем доме прав человека продвигают ненависть и нетолерантность в отношении России. Это те же самые ответственные за текущий кризис на Украине».

К своему сообщению Родригес приложила видеозапись, на которой один из журналистов зафиксировал, как во время выступления Лаврова зал заседания покидают дипломаты ряда стран.

По мнению Родригес, в данной ситуации необходим диалог, и Венесуэла «присоединяется к его продвижению ради мира».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время выступления на сессии Совета ООН по правам человека, что Запад стремится сорвать злость на России и явно потерял над собой контроль.

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