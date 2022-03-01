Южно-Сахалинск, 2 марта, 2022, 02:53 — ИА Регнум. На Сахалине вечером 1 марта была завершена операция по спасению людей, которые оказались на дрейфующей в море льдине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Профилактический рейд спасателей по местам выхода рыбаков на лед

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Всего с льдины, которую оторвало от берега в районе села Охотское в Корсаковском районе, было эвакуировано 49 человек. Никто не пострадал.

В спасательной операции были задействованы 19 человек и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Корсаковском районе 1 марта от берега оторвало льдину, на которой находились около 40 рыбаков. Подобные случаи происходят ежегодно, но рыбаков не останавливает печальный опыт, а также предупреждения властей и спасателей об опасности выхода на лёд.