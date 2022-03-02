Токио, , 02:48 — REGNUM Решение о временном закрытии своего посольства в Киеве приняли власти Японии, 2 марта сообщается на сайте японского министерства иностранных дел.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Дипломатическая миссия переедет в представительство, которое было открыто ранее во Львове.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта телеканал BFM передал, что правительство Франции решило перевести свое посольство на Украине из Киева во Львов.

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