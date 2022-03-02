Лондон, , 02:29 — REGNUM 1 марта футбольный клуб «Мидлсбро», выступающий в Чемпионшипе 2021/22, выбил лондонский «Тоттенхэм» из розыгрыша Кубка Англии текущего сезона.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Матч, проходивший в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд», завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 107-й минуте встречи забил 19-летний английский атакующий полузащитник Джон Коберн после передачи Мэтта Крукса.

Составы команд:

«Мидлсбро»: Ламли, Дейкстил, Фрай, Макнейр (Пелтьер, 106'), Тейлор (Бола, 96'), Тавернир, Хоусон (Бамба, 118'), Крукс, Джонс, Шпорар (Коберн, 96'), Уотмор (Балогун, 75').

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис (Скарлетт, 115'), Доэрти (Эмерсон, 81'), Хейбьерг, Сессеньон (Бергвейн, 81'), Кулушевски (Регилон, 106'), Сон, Уинкс, Кейн.