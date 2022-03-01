Милан, Италия, 2 марта, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в первом матче ½ финала Кубка Италии сезона 2021/22 сыграл вничью с «Интером». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Желтые карточки получили Марцелом Брозович и Лаутаро Мартинес на 33-й и 58-й минутах соответственно. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

Статистика матча («Милан"/ «Интер»)

Удары 13/7

Удары в створ 3/2

Владение 49%/51%

Угловые 2/4

Нарушения 11/15

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Романьоли (Калюлю, 26'), Эрнандес, Томори, Флоренци (Калабрия, 84'), Беннасер, Кессье, Крунич (Диас, 67'), Леау (Ребич, 67'), Салемакерс (Мессиас, 67'), Жиру.

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, де Врей, Бастони, Думфрис (Дармиан, 88'), Перишич (Госенс, 88'), Брозович, Барелла (Видаль, 65'), Чалханоглу, Джеко (Корреа, 79'), Мартинес (Санчес, 65').

Ответный матч запланирован на 20 апреля. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 20:00 по московскому времени.