«Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче полуфинала Кубка Италии
Милан, Италия, 2 марта, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в первом матче ½ финала Кубка Италии сезона 2021/22 сыграл вничью с «Интером». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.
Желтые карточки получили Марцелом Брозович и Лаутаро Мартинес на 33-й и 58-й минутах соответственно. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.
Статистика матча («Милан"/ «Интер»)
Удары 13/7
Удары в створ 3/2
Владение 49%/51%
Угловые 2/4
Нарушения 11/15
Стартовые составы команд:
«Милан»: Меньян, Романьоли (Калюлю, 26'), Эрнандес, Томори, Флоренци (Калабрия, 84'), Беннасер, Кессье, Крунич (Диас, 67'), Леау (Ребич, 67'), Салемакерс (Мессиас, 67'), Жиру.
«Интер»: Ханданович, Шкриниар, де Врей, Бастони, Думфрис (Дармиан, 88'), Перишич (Госенс, 88'), Брозович, Барелла (Видаль, 65'), Чалханоглу, Джеко (Корреа, 79'), Мартинес (Санчес, 65').
Ответный матч запланирован на 20 апреля. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 20:00 по московскому времени.