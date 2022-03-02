Вашингтон, 2 марта 2022, 02:26 — REGNUM Решение не использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в Индию и обратно приняла американская авиакомпания United Airlines, 2 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на организацию.
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Ранее American Airlines приостановила действие соглашений с российскими авиакомпаниями «Аэрофлотом» и S7.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая авиакомпания Lufthansa приняла решение не использовать для полетов до 27 мая воздушное пространство России, а ЕС закрыл свое небо для российских самолетов.
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