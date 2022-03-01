Киев, 25 ноября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 25 ноября, эксперты продолжают обсуждать ситуацию с поставками в страну вакцины от коронавируса и фактический отказ властей сотрудничать с Россией по этому вопросу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне президент Зеленский заявил — Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 в рамках сотрудничества с COVAX. По его словам, уже определен поэтапный план поставки будущей вакцины на Украину, и на первом этапе Киев получит 1,2 млн доз. Возможные сроки поставок и начала вакцинирования Зеленский не уточнил.

«Из-за эпидемии коронавируса на кону стоят миллионы жизней украинцев, поэтому не время играть в политические игры. Главный украинский переговорщик Виктор Медведчук уже решил вопрос с поставками вакцины от коронавируса, но власть ничего не делает, чтобы защитить украинцев», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» политический эксперт Сергей Розенбаум.

Политолог отметил, что когда на кону миллионы жизней украинцев, нужно отбросить политиканство, отбросить игры в политику, которыми занимается официальная власть.

«И как можно быстрее прагматично сделать все для того, чтобы эта вакцина, российская вакцина «Спутник V», оказалась у нас», — заявил политический эксперт.

Розенбаум напомнил, что еще в начале октябре глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы Украине вне очереди выделили российскую вакцину.

«Власти, в принципе, ничего не нужно делать — за нее все сделал Медведчук. Приехал, договорился, чтобы вакцину выделили вне очереди. 50 стран стоят и ждут, выпрашивают эту вакцину. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия. 50 стран!» — подчеркнул эксперт.

Он выразил мнение, что Виктор Медведчук является «украинским переговорщиком №1», поскольку политик договорился по этому вопросу,» у него это получилось».

Вместе с тем, заключил Розенбаум, власть во главе с Владимиром Зеленским ничего не делает, чтобы защитить украинцев во время эпидемии коронавируса.

«Получилось договориться по поводу вакцины — а где реакция властей? Где она? Мне непонятно, почему Зеленский и его команда игнорируют такие инициативы, которые могут влиять на ситуацию в стране», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 18 октября посольство США в Киеве выступило с заявлением, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. По заявлению посольства, соответствующая договоренность была достигнута на переговорах временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин с главой украинского минздрава Максимом Степановым. После этого заявления Степанов отказался сообщить прессе подробности переговоров. Президент Зеленский также дистанцировался от этой темы.