Донецк, , 02:23 — REGNUM Украинские боевики начали обстрел поселка шахты имени Абакумова на западной части Донецка, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По оперативной информации, под обстрелом находится поселок шахты имени Абакумова в Кировском районе Донецка», — отметили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Народная милиция Донецкой Народной Республики в ходе наступления освободила пять населенных пунктов в ДНР. Им удалось взять под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое и Белоцерковку. Отмечалось, что за сутки войска ДНР продвинулись на глубину 19 километров.