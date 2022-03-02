Лос-Анджелес, США, 2 марта 2022, 02:23 — REGNUM Сэм Эсмейл снимет для потокового сервиса Apple TV Plus драматический сериал «Метрополис» (Metropolis), в основу которого ляжет классический научно-фантастический одноимённый фильм режиссёра Фрица Ланга. Об этом 1 марта сообщил портал The Wrap.
В этом новом проекте, производством которого займётся Universal Cable Productions, Эсмейл вновь выступит в качестве сценариста, режиссёра и шоураннера (главного продюсера). Должность продюсера также занял Чед Гамильтон («Комета»).
Напомним, Сэм Эсмейл известен любителям сериалов по популярному проекту «Мистер Робот», главную роль в котором исполнил Рами Малек. Оригинальная немая картина «Метрополис» вышла на большие экраны в 1927 году, её сюжет рассказывает о жизни футуристического города, разделённого на нижнюю и верхнюю части.
Под землёй живут рабочие, являющиеся придатками гигантских машин, а на поверхности находятся люди, ведущие беззаботную жизнь. Сын правителя «Метрополиса» Фредер, влюбившийся в девушку с нижнего уровня, однажды попадает в промышленный ад. Увиденное так ужасает его, что он решает бросить вызов системе.
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