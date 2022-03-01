Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Сэм Эсмейл снимет для потокового сервиса Apple TV Plus драматический сериал «Метрополис» (Metropolis), в основу которого ляжет классический научно-фантастический одноимённый фильм режиссёра Фрица Ланга. Об этом 1 марта сообщил портал The Wrap.

Знаменитая антиутопия начала XX века немой фильм Фритца Ланга «Метрополис» (1926 г.) — прототип антиутопии начала XXI века российского форсайт-проекта «Образование 2030»

В этом новом проекте, производством которого займётся Universal Cable Productions, Эсмейл вновь выступит в качестве сценариста, режиссёра и шоураннера (главного продюсера). Должность продюсера также занял Чед Гамильтон («Комета»).

Напомним, Сэм Эсмейл известен любителям сериалов по популярному проекту «Мистер Робот», главную роль в котором исполнил Рами Малек. Оригинальная немая картина «Метрополис» вышла на большие экраны в 1927 году, её сюжет рассказывает о жизни футуристического города, разделённого на нижнюю и верхнюю части.

Под землёй живут рабочие, являющиеся придатками гигантских машин, а на поверхности находятся люди, ведущие беззаботную жизнь. Сын правителя «Метрополиса» Фредер, влюбившийся в девушку с нижнего уровня, однажды попадает в промышленный ад. Увиденное так ужасает его, что он решает бросить вызов системе.