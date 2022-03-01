Москва, 2 марта, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел России Андрей Козырев, давший рекомендацию российским дипломатам уйти в отставку на фоне спецоперации России на Украине, всегда ассоциировался в МИД России с предательством. Такое заявление сделал ТАСС источник в российском ведомстве.

Андрей Козырев

Отмечается, что дипломаты всегда стыдились, что им довелось работать с Козыревым. Советуя российским дипломатам сдаваться и предавать, Козырев опирается на собственный опыт.

Уточняется, что имя Козырева в МИД является нарицательным и ассоциируется только со сдачей позиций. «Козыревщина» является синонимом предательства. После отставки Козырева ни разу не пригласили ни на одно из торжественных, либо рабочих мероприятий в МИД, где присутствовали бы главы ведомства — Евгений Примаков, Игорь Иванов и Сергей Лавров. За 20 лет существования праздника День дипломата, Козырева не поздравил ни разу никто из коллектива МИД России.