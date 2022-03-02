Анкара, 2 марта, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 1 марта вручила президентскую военную медаль главе министерства обороны Турции Хулуси Акару.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом Османи подчеркнула роль турецкой армии в ходе военной интервенции НАТО в 1999 году и напомнила о том, что Турция уже 23 года подряд направляет своих бойцов в KFOR, миссию НАТО в Косово.

В ходе визита Османи в Турцию министр иностранных дел Косово Доника Гервала-Шварц подписала три соглашения о сотрудничестве с Турцией.

Сама же Османи провела встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. При этом Эрдоган поддержал идею о скорейшем вступлении Косово в НАТО и подчеркнул, что НАТО не нуждается для этого в чьем-то одобрении, имея в виду ООН.