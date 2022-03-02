Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) изучают ситуацию на Украине и обсуждают финансовую помощь Киеву. Об этом говорится в совместном заявлении глав учреждений Кристалины Георгиевой и Дэвида Мэлпаса, опубликованном 1 марта на сайте организаций.

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Отмечается, что Всемирный банк уже готовит пакет помощи Украине в размере $3 млрд. В документе также подчеркивается, что в случае продолжения военной операции России якобы усугубится паника на финансовых рынках. Кроме того, как полагают, в МВФ и ВБ, введенные в последние дни антироссийские санкции должны оказать «значительное экономическое воздействие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти запросили у Международного валютного фонда экстренную помощь. 25 февраля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной и местной валюте с уровня «B» до «B-», а агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины с уровня «B» до «CCC» (в иностранной валюте).

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