Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Военную помощь, в том числе в поставках оружия, намерены оказывать Украине Соединённые Штаты. Об этом 1 марта заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову в телефонном разговоре глава Пентагона Ллойд Остин, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

Ллойд Остин U.S. Army

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По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, министр обороны США провёл телефонную беседу с Резниковым, чтобы предложить поддержку в связи со спецоперацией России на Украине.

«Министр Остин подчеркнул, что США едины со своими союзниками и партнерами в решимости поддержать Украину, в том числе посредством дальнейшего предоставления оборонительной военной помощи», — пояснил Кирби.

Также главы минобороны Украины и США договорились сохранять тесную координацию действий в ходе российской спецоперации на территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Конгресс США обсуждает политику экспорта оружия на фоне ситуации на Украине.

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